Нас - 7 млрд: знайдіть свій номер

31 жовтня, як вважають, населення планети сягло семи мільярдів. Після того, як кількість людей повільно зростала впродовж усієї історії людства, за останні 50 років вона зросла більш, ніж удвічі. Знайдіть своє місце в історії. Впишіть свою дату народження і дізнайтесь, під яким номером ви народились.
Обидві цифри вирахувані підрозділом ООН з питань населення з багатої бази даних. Перша - оцінка на підставі того, скільки людей було в світі на час вашого народження. Це один із імовірних показників, побудований на основі підрахунків населення світу і темпів приросту. Друга цифра включає підрахунки, здійснені на основі методики дослідника Карла Гауба, який вирахував, скільки людей жили на планеті, починаючи із 50 000 років до н.е. Його підрахунки доповнені експертами ООН.
У країнах, що розвиваються, де поліпшення охорони здоров'я і санітарно-гігієнічних умов скоротили смертність, народжуваність залишається високою. Це призводить до швидкого приросту населення. 97 із кожних 100 новонароджених людей планети народжуються в таких розвиткових країнах, як Катар.
У заможніших країнах, де смертність також низька, широкий доступ до протизаплідних засобів і прагнення мати невеликі сім'ї призвели до падіння народжуваності. Менша народжуваність означає відсутність приросту населення або його падіння, як у Молдові.
Високу тривалість життя у Японії пояснюють поєднанням здорового харчування і високим рівнем розвитку медицини, що передбачає регулярні медогляди.
Тим часом низьку тривалість життя мешканців бідних країн на зразок Центральноафриканської республіки пояснюють кількома чинниками, зокрема, бідністю, конфліктами, поганим доступом до медицини і поширеністю СНІДу.
настільки зросло населення Землі, поки ви були на цьому сайті
Всі демографічні дані базовані на приблизних підрахунках відділу народонаселення ООН і всі розрахунки надані Клацнути Фондом народонаселення ООН. Решта даних взяті з інших підрозділів ООН, Клацнути Global Footprint Network та Клацнути Міжнародного союзу електрозв'язку.
Хочете дізнатись більше? Відвідайте детальний демографічний калькулятор Фонду народонаселення ООН Клацнути 7 мільярдів і я.
Примітка до даних: Простежити можна лише дати народження після 1910 року, включені лише країни з населенням понад 100000. Де можливо, були використані середні цифри з 2005 по 2010 рр. Годинники населення світу та кожної країни є приблизними цифрами, які базуються на останніх даних ООН та рівнях народжуваності. Вони можуть не співпадати із іншими годинниками у зв'язку із різними налаштуваннями.
Три групи країн - Клацнути розвинені, що розвиваються, та найменш розвинені - у висновках є країнами, які ООН оцінювала в Цілях розвитку тисячоліття. Країни з перехідною економікою Східної Європи віднесені до розвинутих країн.
BBC © 2014 Бі-Бі-Сі не несе відповідальності за зміст інших сайтів
Цю сторінку краще видно в останній версії браузера з активованою функцією CSS