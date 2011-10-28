Нас - 7 млрд: знайдіть свій номер

31 жовтня, як вважають, населення планети сягло семи мільярдів. Після того, як кількість людей повільно зростала впродовж усієї історії людства, за останні 50 років вона зросла більш, ніж удвічі. Знайдіть своє місце в історії. Впишіть свою дату народження і дізнайтесь, під яким номером ви народились.

1.ДАТА НАРОДЖЕННЯ

2.КРАЇНА

3.СТАТЬ

4.РЕЗУЛЬТАТИ ДАЛІ Де ваше місце серед цих 7 млрд? Введіть дату свого народження і дізнайтеся: 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 1 млрд 2 млрд 3 млрд 4 млрд 5 млрд 6 млрд 7 млрд 8 млрд 9 млрд 10 млрд 1500: Населення складає приблизно 425 млн 2011: 7 000 000 000 ВИ ТУТ close Обидві цифри вирахувані підрозділом ООН з питань населення з багатої бази даних. Перша - оцінка на підставі того, скільки людей було в світі на час вашого народження. Це один із імовірних показників, побудований на основі підрахунків населення світу і темпів приросту. Друга цифра включає підрахунки, здійснені на основі методики дослідника Карла Гауба, який вирахував, скільки людей жили на планеті, починаючи із 50 000 років до н.е. Його підрахунки доповнені експертами ООН. Яке населення вашої країни? Виберіть країну, де ви живете: Австралія Австрія Азербайджан Албанія Алжир Американські Віргінські острови Ангола Аргентина Аруба Афганістан Багамcькі Острови Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бельгія Бенін Білорусь Бірма Болгарія Болівія Боснія-Герцеговина Ботсвана Бразилія Бруней Буркіна-Фасо Бурунді Бутан В'єтнам Вануату Великобританія Венесуела Вірменія Габон Гаїті Гамбія Гана Гаяна Гваделупа Гватемала Гвінея Гвінея-Біссау Гондурас Гонконг Гренада Греція Грузія Гуам Данія Джибуті Домініканська Республіка ДР Конго Еквадор Екваторіальна Гвінея Еритрея Естонія Ефіопія Єгипет Ємен Замбія Зімбабве Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ірландія Ісландія Іспанія Італія Йорданія Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кенія Киргизстан Китай Кіпр Колумбія Коморські Острови Конго Коста-Рика Кот-д'Івуар Куба Кувейт Лаос Латвія Лесото Литва Ліберія Ліван Лівія Люксембург Маврикій Мавританія Мадагаскар Майотт Макао Македонія Малаві Малайзія Малі Мальдіви Мальта Марокко Мартиніка Мексика Мікронезія Мозамбік Молдова Монголія Намібія Непал Нігер Нігерія Нідерланди Нідерландські Антильські острови Нікарагуа Німеччина Нова Зеландія Нова Каледонія Норвегія Нормандські Острови Об'єднані Арабські Емірати Оман Пакистан Палестинські території Панама Папуа-Нова Гвінея ПАР Парагвай Перу Північна Корея Польща Португалія Пуерто-Ріко Республіка Корея Реюньйон Росія Руанда Румунія Сальвадор Самоа Сан-Томе і Принсіпі Саудівська Аравія Свазіленд Сенегал Сент-Вінсент і Гренадіни Сент-Люсія Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія Соломонові острови Сомалі Судан Сурінам Східний Тимор США Сьєрра-Леоне Таджикистан Таїланд Танзанія Того Тонґа Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Туркменістан Уганда Угорщина Узбекистан Україна Уругвай Фіджі Філіппіни Фінляндія Франція Французька Гвіана Французька Полінезія Хорватія Центральноафриканська Республіка Чад Чеська Республіка Чилі Чорногорія Швейцарія Швеція Шрі-Ланка Ямайка Японія НАСЕЛЕННЯ 10002587 Щогодини 15347 Народжені 6418 Померлі Іммігранти Середній приріст за рік 1.162% close У країнах, що розвиваються, де поліпшення охорони здоров'я і санітарно-гігієнічних умов скоротили смертність, народжуваність залишається високою. Це призводить до швидкого приросту населення. 97 із кожних 100 новонароджених людей планети народжуються в таких розвиткових країнах, як Катар. close У заможніших країнах, де смертність також низька, широкий доступ до протизаплідних засобів і прагнення мати невеликі сім'ї призвели до падіння народжуваності. Менша народжуваність означає відсутність приросту населення або його падіння, як у Молдові. Найбільший приріст населення Катар +513 людей на день Середній показник 2005-2010 років Чому? Найбільші втрати населення Молдова -106 людей на день Середній показник 2005-2010 років Чому? Тривалість життя різна в різних країнах. Ви: Середня для жінок Середня для чоловіків close Високу тривалість життя у Японії пояснюють поєднанням здорового харчування і високим рівнем розвитку медицини, що передбачає регулярні медогляди. close Тим часом низьку тривалість життя мешканців бідних країн на зразок Центральноафриканської республіки пояснюють кількома чинниками, зокрема, бідністю, конфліктами, поганим доступом до медицини і поширеністю СНІДу. Найвища тривалість життя Японія 82,6 роки Середня тривалість життя Чому? Найменша тривалість життя Центральноафриканська Республіка 45,91 роки Середня тривалість життя Чому? настільки зросло населення Землі, поки ви були на цьому сайті Поділитися посиланням



Джерела:

Всі демографічні дані базовані на приблизних підрахунках відділу народонаселення ООН і всі розрахунки надані Клацнути Фондом народонаселення ООН. Решта даних взяті з інших підрозділів ООН, Клацнути Global Footprint Network та Клацнути Міжнародного союзу електрозв'язку.

Хочете дізнатись більше? Відвідайте детальний демографічний калькулятор Фонду народонаселення ООН Клацнути 7 мільярдів і я.

Примітка до даних: Простежити можна лише дати народження після 1910 року, включені лише країни з населенням понад 100000. Де можливо, були використані середні цифри з 2005 по 2010 рр. Годинники населення світу та кожної країни є приблизними цифрами, які базуються на останніх даних ООН та рівнях народжуваності. Вони можуть не співпадати із іншими годинниками у зв'язку із різними налаштуваннями.

Три групи країн - Клацнути розвинені, що розвиваються, та найменш розвинені - у висновках є країнами, які ООН оцінювала в Цілях розвитку тисячоліття. Країни з перехідною економікою Східної Європи віднесені до розвинутих країн.