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Нас - 7 млрд: знайдіть свій номер

Останнє поновлення: Понеділок, 31 жовтня, 2011 p., 15:26 GMT 17:26 за Києвом

31 жовтня, як вважають, населення планети сягло семи мільярдів. Після того, як кількість людей повільно зростала впродовж усієї історії людства, за останні 50 років вона зросла більш, ніж удвічі. Знайдіть своє місце в історії. Впишіть свою дату народження і дізнайтесь, під яким номером ви народились.

ДАЛІ
Де ваше місце серед цих 7 млрд? Введіть дату свого народження і дізнайтеся:
1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050
1 млрд 2 млрд 3 млрд 4 млрд 5 млрд 6 млрд 7 млрд 8 млрд 9 млрд 10 млрд
1500: Населення складає приблизно 425 млн
2011: 7 000 000 000
ВИ ТУТ
Яке населення вашої країни? Виберіть країну, де ви живете:
НАСЕЛЕННЯ 10002587

Щогодини

15347 Народжені 6418 Померлі

Середній приріст за рік

1.162%

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У країнах, що розвиваються, де поліпшення охорони здоров'я і санітарно-гігієнічних умов скоротили смертність, народжуваність залишається високою. Це призводить до швидкого приросту населення. 97 із кожних 100 новонароджених людей планети народжуються в таких розвиткових країнах, як Катар.

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У заможніших країнах, де смертність також низька, широкий доступ до протизаплідних засобів і прагнення мати невеликі сім'ї призвели до падіння народжуваності. Менша народжуваність означає відсутність приросту населення або його падіння, як у Молдові.

Найбільший приріст населення

Катар

+513 людей на день
Середній показник 2005-2010 років Чому?

Найбільші втрати населення

Молдова

-106 людей на день
Середній показник 2005-2010 років Чому?
Тривалість життя різна в різних країнах. Ви:
Середня для жінок
Середня для чоловіків

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Високу тривалість життя у Японії пояснюють поєднанням здорового харчування і високим рівнем розвитку медицини, що передбачає регулярні медогляди.

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Тим часом низьку тривалість життя мешканців бідних країн на зразок Центральноафриканської республіки пояснюють кількома чинниками, зокрема, бідністю, конфліктами, поганим доступом до медицини і поширеністю СНІДу.

Найвища тривалість життя

Японія

82,6 роки
Середня тривалість життя Чому?

Найменша тривалість життя

Центральноафриканська Республіка

45,91 роки
Середня тривалість життя Чому?

настільки зросло населення Землі, поки ви були на цьому сайті

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Джерела:

Всі демографічні дані базовані на приблизних підрахунках відділу народонаселення ООН і всі розрахунки надані Клацнути Фондом народонаселення ООН. Решта даних взяті з інших підрозділів ООН, Клацнути Global Footprint Network та Клацнути Міжнародного союзу електрозв'язку.

Хочете дізнатись більше? Відвідайте детальний демографічний калькулятор Фонду народонаселення ООН Клацнути 7 мільярдів і я.

Примітка до даних: Простежити можна лише дати народження після 1910 року, включені лише країни з населенням понад 100000. Де можливо, були використані середні цифри з 2005 по 2010 рр. Годинники населення світу та кожної країни є приблизними цифрами, які базуються на останніх даних ООН та рівнях народжуваності. Вони можуть не співпадати із іншими годинниками у зв'язку із різними налаштуваннями.

Три групи країн - Клацнути розвинені, що розвиваються, та найменш розвинені - у висновках є країнами, які ООН оцінювала в Цілях розвитку тисячоліття. Країни з перехідною економікою Східної Європи віднесені до розвинутих країн.

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