Серфінгіст зі США встановив світовий рекорд

Американський серфінгіст Гарет Макнамара встановив новий світовий рекорд з підкорення хвиль.
Під час змагань у Португалії серфінгіст зумів приборкати хвилю заввишки у 27 метрів.
Розповідає Енді Мур
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
TelegramПоділіться цим Telegram
ViberПоділіться цим Viber
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Американський серфінгіст Гарет Макнамара встановив новий світовий рекорд з підкорення хвиль.
Під час змагань у Португалії серфінгіст зумів приборкати хвилю заввишки у 27 метрів.
Розповідає Енді Мур