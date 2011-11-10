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Серфінгіст зі США встановив світовий рекорд

  • 10 листопада 2011

Американський серфінгіст Гарет Макнамара встановив новий світовий рекорд з підкорення хвиль.

Під час змагань у Португалії серфінгіст зумів приборкати хвилю заввишки у 27 метрів.

Розповідає Енді Мур