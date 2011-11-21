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Андрій Кокотюха: український детектив має бути з містикою

  • 21 листопада 2011

Книга Андрія Кокотюхи "Пророчиця" - номінант літературної премії "Книга року ВВС 2011". Автор каже, що знає, яким має бути український детектив і чоловічий роман.