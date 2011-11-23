В Бахрейні спалахнули протести

У Бахрейні протести. Вони співпали з очікуваннями звіту міжнародної групи захисників прав людини.

Саме він має підтвердити, як вважають противники уряду, що під час придушення протестів у лютому-березні цього року влада країни здійснила численні порушення прав людини

Населення Бахрейну продовжує відкрито демонструвати своє ставлення до чинного короля країни: люди пройшлися вулицями, втоптуючи у пилюку листівки із зображенням голови держави.

Звіт може відкрити шлях до перемир’я. Або ж, навпаки, розпалить ще більшу ворожнечу, та призведе до нових спалахів насильства.