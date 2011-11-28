Британський принц рятував моряків з Росії

Принц Вільям взяв участь в рятувальній операції, під час якої були підняті на борт вертольота Королівських військово-повітряних сил Великої Британії російських моряків.

Операція відбувалася в неділю, коли в Ірландському морі вирував потужний шторм.

Моряки вантажного судна чекали на допомогу, перебуваючи на рятувальному плотику. Вертоліт Sea King завис над хвилями, і двох людей вдалося підняли на борт.

Доля інших моряків поки що невідома. Щонайменше один з російських моряків під час шторму загинув.

Як повідомляють Королівські ВПС, принц Вільям у цій операції виконував обов’язки другого пілота.