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Віталій Климчук про чари та міфи

  • 16 грудня 2011

Книжка "Рутенія" захопить любителів фентезі та міфології. Письменник вивчав слов'янську міфологію та культуру, перш ніж взятися за цей роман.