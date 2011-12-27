Корейський криголам рятує росіян

Корейський криголам "Араон" зумів подолати крижані поля поблизу берегів Антарктиди, щоб пройти до російського судна "Спарта", яке зазнало лиха і поступово набирало воду через пошкоджений корпус.
Рятувальні команди суден відкачали воду з аварійного траулера.
Російський риболовецький траулер здійснював вилов рідкісної і цінної риби поблизу берегів Антарктиди.
16 грудня судно зіткнулося з айсбергом. Через пробоїну нижче ватерлінії судно почало набирати воду.
Першими на допомогу морякам прийшли військові Нової Зеландії, які з транспортних літаків скинули насоси та інше обладнання, необхідне для порятунку судна.
Російське судно "Спарта" приписане до порту Совгавань у Хабаровському краї. У складі команди - росіяни та індонезійці.
Невідомо, чи є серед моряків українці.