Маланка чи карнавал? Отаке село Горошова...

Кореспондент ВВС Україна Зоряна Довгань побувала там, де старовинні традиції обростають новаціями.

Чи думали колись українці, що так яскраво зображатимуть жителів екзотичних країн і натхненно тягатимуть китайських драконів? Ну і заодно покажуть не тільки чумаків, але й політиків, піратів?

В цьому селі кажуть, що в Україні це - наймасовіша Маланка.

Отже , Тернопільщина, село Горошова, свято Маланки.

Гостей з’їхалося багато. Частували їх господарі рибною юшкою, яку наварили аж 300 літрів.

У Горошовій традиція водити Маланку більше ста років, і участь у вертепі бере усе село. Впродовж останніх років свято Маланки тут все більше нагадує карнавал, каже кореспондент ВВС Україна.