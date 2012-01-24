Ормузька протока: Іран чи Захід?

Міністри закордонних справ Європейського Союзу оголосили про запровадження найбільш жорстких за всю історію стосунків з Іраном санкцій, які мали б спинити іранську ядерну програму.

Заходи ЄС передбачають заборону на всі нові нафтові контракти з цією країною.

23 січня, попри погрози Ірану заблокувати Ормузьку протоку, військові кораблі Великої Британії, Франції та США пройшли до Перської затоки.

Контроль над Ормузькою протокою, яка є воротами до нафтового регіону, став головною умовою забезпечення транспортування сировини в масштабах усієї світової економіки.