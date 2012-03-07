Іон Козмей переклав "Кобзар" на румунську

Румунський письменник читає одразу на двох мовах, щоб довести: поезія є поезія незалежно від лінгвістичних особливостей.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна у Чернівцях Оксана Денисюк, відомий письменник з Румунії Іон Козмей переклав "Кобзар" мовою Міхая Емінеску. Над своїм доробком він працював 31 рік, при цьому маючи лиш базові знання української мови та румунсько-український словник.

За словами літературознавців, це перший переклад творів українського поета з мови оригіналу на румунську мову. До цього "Кобзар" Шевченка в Румунії перекладали з російської.

Наклад книги 500 примірників.

Двомовний "Кобзар" буде розповсюджено в усі бібліотеки Чернівецької області.

Презентація цього видання "Кобзаря" відбудеться і в румунському місті Сучава.

Це має статися 10 березня – у день смерті Тараса Шевченка.

Дивіться відеоматеріал Оксани Денисюк з Чернівців.