Могилянці проти закриття галереї

Студенти Києво-Могилянської академії, художники та активісти 26 березня влаштували протест проти рішення керівництва вишу перетворити галерею на архів.

Акція пройшла поблизу пам'ятника Григорію Сковороді на Контрактовій площі.

На думку учасників акції, наказ президента НаУКМА Сергія Квіта про перетворення галерейних приміщень Староакадемічного корпусу на архів означає фактичне знищення мистецького простору, де досі існували центри сучасного мистецтва та візуальної культури.

Галерея не працює відтоді, як на початку лютого Сергій Квіт закрив презентовану в ній виставку "Українське тіло". На думку президента академії, експозиція "являла собою ствердження права на порнографію".

Організатори експозиції вважають такий крок актом цензури і намагатимуться зберегти галерею у нинішньому приміщенні.