У Славутичі вночі вшанували жертв вибуху на ЧАЕС

В ніч на 26 квітня в Славутичі вшановували пам'ять тих, хто загинув внаслідок вибуху на Чорнобильській атомній електростанції.

Наслідки найбільшої в історії техногенної катастрофи відчутні й зараз. Це відчужені території, проблеми зі здоров’ям ліквідаторів і постраждалих.

Чорнобильська катастрофа – найбільша в історії атомної енергетики.

В результаті викиду в повітря радіактивних речовин сумарна радіація склала 50 мільйонів кюрі, кажуть фахівці.

Радіактивна хмара пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США.