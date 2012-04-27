Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Сильні вітри в Іспанії розхитують літаки

  • 27 квітня 2012

Потужні вітри в Іспанії призвели до того, що літаки при приземленні розхитувались.

Деякі літаки в аеропорту Більбао взагалі не змогли приземлитись.