Сильні вітри в Іспанії розхитують літаки

Потужні вітри в Іспанії призвели до того, що літаки при приземленні розхитувались.
Деякі літаки в аеропорту Більбао взагалі не змогли приземлитись.
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Потужні вітри в Іспанії призвели до того, що літаки при приземленні розхитувались.
Деякі літаки в аеропорту Більбао взагалі не змогли приземлитись.