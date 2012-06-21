Синьо-жовті прапорці на авто: не тільки через Євро

Після того, як Україна завершила ігри у чемпіонаті з футболу, не всі українські водії вирішили зняти синьо-жовті прапорці з автомобілів.
Кореспондент ВВС Україна Альбій Шудря вирішив поспілкуватись з водіями про патріотизм.
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Після того, як Україна завершила ігри у чемпіонаті з футболу, не всі українські водії вирішили зняти синьо-жовті прапорці з автомобілів.
Кореспондент ВВС Україна Альбій Шудря вирішив поспілкуватись з водіями про патріотизм.