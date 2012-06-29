Якщо є якісний туалетний папір, клей та ножиці, ексклюзивна сукня для нареченої не буде проблемою - так вважають організатори конкурсу в США.
Весільна сукня з туалетного паперу на 2000$
- 29 червня 2012
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