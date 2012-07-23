Андреа Халупа: голос Орвелла проти сталінізму

Один з найвпливовіших письменників ХХ століття Джордж Орвелл 65 років тому подарував українцям свою книжку "Колгосп тварин".

Ще до того, як цей твір приніс йому світову славу, пан Орвелл відгукнувся на прохання українських біженців у зруйнованій війною Європі і, відмовившись від гонорарів, дав згоду на переклад і навіть фінансово сприяв друку твору українською мовою.

Видання "Колгосп тварин" стало першим перекладом "Animal Farm" з англійської. Американська журналістка Андреа Халупа до 65-ої річниці видання опублікувала своє дослідження "Орвелл і біженці: невідома історія "Колгоспу тварин".