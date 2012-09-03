''Спляча красуня'' досі спить у Києві

"Спляча красуня" продовжує спати у Національному художньому музеї в Києві.

Там триває мистецький проект художника Тараса Полатайка, для участі у якому він відібрав 5 молодих дівчат.

По черзі вони входять у роль казкової красуні, яка заснула і чекає, поки принц розбудить її своїм поцілунком.

Роль принца може спробувати будь-хто - треба лише бути повнолітнім і підписати угоду про те, що учасники справді поберуться в разі, якщо поцілунок змусить "красуню" розплющити свої очі.

Досі це нікому не вдалося, але ще є час, щоб спробувати оживити казку. Перформенс триватиме до 9 вересня.