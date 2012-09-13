Штурм посольства США у Ємені

Натовп розгніваних протестувальників намагався штурмувати посольство США у Ємені.

Цей інцидент продовжив серію агресивних виступів проти дипломатичних представництв США в деяких ісламських країнах.

Приводом для спалаху невдоволення стала поява фільму, який радикально налаштовані мусульмани розцінили як нанесення образи пророку Мухаммеду.

У столиці Ємену місті Сана поліція відкрила вогонь по нападниках, але не змогла зупинити їхнє вторгнення на територію.

За попередніми даними, деякі учасники конфлікту отримали поранення.

У четвер біля посольства США у столиці Єгипту також сталися сутички.

Тисячі людей зібралися поблизу посольства в Каїрі, поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати юрбу.

У вівторок озброєні чоловіки штурмували американське консульство у лівійському місті Бенгазі. Як вважають, посол США у Лівії Крістофер Стівенс помер через отруєння димом. Від нападу загинули ще троє американців і до десяти лівійців.

Серед загиблих також співробітник держдепартаменту США Шон Сміт. Імена інших жертв не розголошуються.

Лівійські та американські сили безпеки намагалися відбити будівлю консульства кілька разів, кажуть офіційні особи США, але їм це вдалося лише вранці у середу.