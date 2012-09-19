Ніндзя на захисті тиші у кінотеатрах

Розмови по мобільному телефону та занадто галаслива поведінка деяких глядачів під час перегляду фільму у кінотеатрі здатні зіпсувати настрій навіть найбільш толерантним глядачам.

Доволі незвичний метод боротьби із такими порушниками "кінодисципліни" запровадили співробітники лондонського кінотеатру "Принц Чарльз".

Керівництву закладу спало на думку залучити до роботи так званих "ніндзь" - співробітників-волонтерів, які допомагають боротися зі поганою поведінкою глядачів.

Їхнє завдання полягає у тому, щоб непомітно для інших підходити до порушників дисципліни та робити їм зауваження.