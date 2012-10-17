Куба скасовує обов'язкові дозволи на виїзд

Куба дозволить своїм громадянам залишати країну без отримання дозволів на виїзд.
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Куба дозволить своїм громадянам залишати країну без отримання Клацнути дозволів на виїзд. Скасування дозволів є останнім рішенням у низці реформ, які впроваджує президент Рауль Кастро.
Понад півстоліття кубинці повинні були отримувати спеціальні офіційні дозволи, але з середини січня наступного року, їм, аби виїхати за межі країни, знадобляться лише паспорт і віза.
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