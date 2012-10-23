Як грати хіти на двох акордах?

Київський музикант Ігор Сидоренко, відомий участю в гуртах Stoned Jesus, Krobak і сольним проектом Voida, виявив у десятках своїх улюблених пісень одну й ту саму закономірність.

Вона, стверджує юнак, полягає в двох акордах - мі мінор і до мажор, які у різних варіаціях повторюються у композиціях рок-гуртів, починаючи із 1960-их років і донині.

Ігор припускає, що все почалося із The Beatles, які своєю композицією Eleanor Rigby ознаменували певний відхід від мажорних тонів, у яких в той час виконували більшість рок-н-рольних пісень, до більш ліричної традиції в музиці.

Згодом ця акордна послідовність зустрічається у піснях Pink Floyd і Joy Division у 1970-их, The Cure - у 80-их, в 90-ті її взяли на озброєння рокери на кшталт Nirvana та Alice in Chains, а багато інших гуртів продовжують повертатися до неї і зараз.

Сам музикант також використовує її у деяких своїх творах, але радить не зловживати, аби музика в результаті не стала одноманітною.