Дороги на сході Румунії заблоковані через сніг

Потужний снігопад у ніч проти 21 грудня спричинив декілька аварій у шести округах на сході Румунії.

Через проблеми на дорогах, спричинені хуртовиною, одне поселення залишилось відрізаним від усього світу - хворого мешканця звідти довелося доправляти до шпиталю гелікоптером.

У снігу застрягли сотні авто, внаслідок непогоди довелось закрити понад десять трас та прикордонний пункт між Румунією і Болгарією, а південна частина країни залишилась знеструмленою.