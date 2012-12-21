Дороги на сході Румунії заблоковані через сніг

Потужний снігопад у ніч проти 21 грудня спричинив декілька аварій у шести округах на сході Румунії.
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Потужний снігопад у ніч проти 21 грудня спричинив декілька аварій у шести округах на сході Румунії.
Через проблеми на дорогах, спричинені хуртовиною, одне поселення залишилось відрізаним від усього світу - хворого мешканця звідти довелося доправляти до шпиталю гелікоптером.
У снігу застрягли сотні авто, внаслідок непогоди довелось закрити понад десять трас та прикордонний пункт між Румунією і Болгарією, а південна частина країни залишилась знеструмленою.
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