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Дороги на сході Румунії заблоковані через сніг

Останнє поновлення: П'ятниця, 21 грудня, 2012 p., 18:43 GMT 20:43 за Києвом

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Потужний снігопад у ніч проти 21 грудня спричинив декілька аварій у шести округах на сході Румунії.

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Потужний снігопад у ніч проти 21 грудня спричинив декілька аварій у шести округах на сході Румунії.

Через проблеми на дорогах, спричинені хуртовиною, одне поселення залишилось відрізаним від усього світу - хворого мешканця звідти довелося доправляти до шпиталю гелікоптером.

У снігу застрягли сотні авто, внаслідок непогоди довелось закрити понад десять трас та прикордонний пункт між Румунією і Болгарією, а південна частина країни залишилась знеструмленою.

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