Автора фільму, який знімав документальну стрічку про білих ведмедів для ВВС, можуть оштрафувати на кілька тисяч доларів, оскільки, як заявила влада Норвегії, його методи зйомок стривожили білих ведмедів.
Білий ведмідь зацікавився оператором
- 20 березня 2013
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