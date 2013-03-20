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Білий ведмідь зацікавився оператором

  • 20 березня 2013

Автора фільму, який знімав документальну стрічку про білих ведмедів для ВВС, можуть оштрафувати на кілька тисяч доларів, оскільки, як заявила влада Норвегії, його методи зйомок стривожили білих ведмедів.