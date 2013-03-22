Арт-бюлетень: військовий щоденник з Іраку

У Чикаго відкривається виставка повнометражних репродукцій наскельних зображень з печери Ласко, - їх вперше зможуть побачити глядачі за межами Франції.

Відомий болгарський митець Крісто створив чергову інсталяцію - гігантську повітряну кулю, заповнену світлом. Завдяки цьому відвідувачі можуть у буквальному сенсі "поплавати у світлі", каже митець.

На виставці у Нью-Йорку будуть представлені копії сторінок рукописного щоденника лейтенанта МакЛафліна, який один з перших зайшов до Багдаду у 2003 року, а також знімки воєнного фотографа Гері Найта, який супроводжував його загін.

Панди, коали та навіть гепарди, намальовані на деревах китайського міста Шицзячжуан, покликані привернути увагу до проблеми захисту тварин та забруднення довкілля, яка гостро стоїть перед деякими регіонами Китаю.