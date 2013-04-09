Кардіолог з Денвера лікує горил

Кардіолог з Університету Колорадо Ларі Хергот перший виклик до зоопарку отримав ще 14 років тому. З того часу його обов’язок лікувати мавп став таким ж повсякденним, як і боротьба за добре самопочуття пацієнтів-людей.

Лікар пояснює, що серце горили функціонує таким самим чином, як і людське. Тому тварини можуть теж страждати від високого тиску крові, підвищеного холестерину чи серцевої недостатності.

Досвід праці з мавпами для лікаря розпочався зі знайомства з величезним орангутангом на ім'я Канду, серцева хвороба якого виявилась наслідком спадковості.

Лікар намагається привчати своїх пацієнтів до таких процедур, як зняття кардіограми без використання анестезії. В цьому випадку йому допомагають інші співробітники, які підгодовують тварин горіхами під час медичного огляду.