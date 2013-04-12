Марш опозиції у Харкові

Акція опозиції "Вставай, Україно!" зібрала у Харкові декілька тисяч людей. Цифри відрізняються в залежності від того, хто рахував. За даними правоохоронців, на мітинг зібралося близько тисячі харків’ян. Самі опозиціонери нарахували до 10 тисяч прихильників (стільки ж вони анонсували напередодні на погоджувальній раді в мерії під час спроби узгодити маршрут протестної ходи з міською владою).

Щоб завадити акції, ще з ранку у Харкові були закриті для проїзду центральні вулиці й площі. Транспортні комунальні підприємства заблокували важкою технікою, трамваями й автобусами обидва майдани – Рози Люксембург та Руднєва, які мали бути стартовим та фінішним майданчиками ходи опозиції.

В одному місці комунальники імітували аварію: підігнали насос і викачували з каналізаційного колодязя воду - просто на майдан. Навколо площі утворилися величезні затори з автотранспорту, зупинився весь центр міста. Затиснуті вагонами й машинами, побоюючись штовханини, лідери опозиції були змушені відмовитись від задуму – пройти ходою до площі Руднєва, на якій стоїть Апеляційний суд Харківської області, де мало відбутися чергове засідання у "справі ЄЕСУ" за звинуваченням Юлії Тимошенко.

Кількатисячне зібрання все ж таки пройшлося центром Харкова, але недалеко, буквально за ріг - до Харківської мерії. Там трійка лідерів опозиції: Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок провели мітинг з даху мікроавтобуса з підсилювачем звуку. На завершення акції натовп заспівав державний гімн України.

Відео з місця події кореспондента ВВС Україна Ганни Силаєвої не супроводжується коментарем.