Хлопчачий бенд увічнений у воску

В музеї воскових фігур мадам Тюссо у Лондоні під захоплені вигуки шанувальниць представлені образи учасників британсько-ірландського бойз-бенду One Direction.

Гурт переміг у британському телеконкурсі у 2010 році, у 2011 випустив перший альбом і швидко здобув популярність та досягнув комерційного успіху не тільки у Великій Британії, але й у Сполучених Штатах.

Музичні критики назвали успіх результатом продуманої стратегії продюсерів, які почали знову відроджувати ідею бойз-бенду.

Як і годиться в таких випадках, кожен з учасників є носієм певного образу, який приваблює дівчат: "красунчик", "ніжний", "загадковий", "причаровуючий", "прикольний".