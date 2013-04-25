Золота лихоманка: в Індії шиють одяг з золота

Мешканці Індії добре відомі своєю пристрастю до золота. Недарма ця країна є найбільшим у світі споживачем цього металу.

Проте золото тут вважається не просто ознакою багатства чи предметом розкоші, а ще й гарною інвестицією, і замість того, щоб вкладати гроші у банк, місцеві вкладають їх у дещо більш матеріальне – коштовності.

Часом любов до "того, що блищить" у країні набуває незвичних форм: так, нещодавно тут почали шити одяг з золота. Один з перших власників модного вбрання чоловік на ім’я Датта Фуге поділився з кореспондентом ВВС своїми враженнями.

Репортаж кореспондентки ВВС Раджині Вейдіанатан.