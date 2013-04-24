Над Сан-Франциско злетів літак на сонячних батареях

Літак на сонячній енергії вперше здійснив політ у Сполучених Штатах Америки, покружлявши на висоті близько одного кілометра над мостом "Золоті ворота" через бухту Сан-Франциско.

Швейцарська компанія Solar Impulse заявила про наміри влаштувати переліт свого літака через територію США від західного узбережжя до Нью-Йорка.

Двигуни літака з розмахом крил 63 метри повністю підживлюються від батарей, які заряджаються від 12 тисяч елементів. Керують літаком два пілоти.

Політ через США, який почнеться 1 травня, буде у декілька етапів, кажуть представники швейцарської компанії.

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