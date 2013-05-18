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Мітинги 18 травня у Києві

  • 18 травня 2013

В цей день опозиція проводила завершальну протестну акцію "Вставай,Україно!", а Партія Регіонів влаштувала марш "В Європу - без фашистів".

Відеоматеріал кореспондентів BBC Україна Альбія Шудрі та Сергія Полякова.