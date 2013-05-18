Мітинги 18 травня у Києві

В цей день опозиція проводила завершальну протестну акцію "Вставай,Україно!", а Партія Регіонів влаштувала марш "В Європу - без фашистів".
Відеоматеріал кореспондентів BBC Україна Альбія Шудрі та Сергія Полякова.
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В цей день опозиція проводила завершальну протестну акцію "Вставай,Україно!", а Партія Регіонів влаштувала марш "В Європу - без фашистів".
Відеоматеріал кореспондентів BBC Україна Альбія Шудрі та Сергія Полякова.