Ящірка два дні тримала в напрузі парламент

Величезний водяний варан два дні вносив неповторний колорит в роботу парламенту Таїланду.
Ящірка залізла за блоки стелі і вперто чинила опір всім спробам технічних працівників вилучити її з будівлі.
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Величезний водяний варан два дні вносив неповторний колорит в роботу парламенту Таїланду.
Ящірка залізла за блоки стелі і вперто чинила опір всім спробам технічних працівників вилучити її з будівлі.