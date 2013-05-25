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Ящірка два дні тримала в напрузі парламент

  • 25 травня 2013

Величезний водяний варан два дні вносив неповторний колорит в роботу парламенту Таїланду.

Ящірка залізла за блоки стелі і вперто чинила опір всім спробам технічних працівників вилучити її з будівлі.