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Black Sabbath підкорює чарти через 43 роки

  • 17 червня 2013

Новий альбом під назвою "13" гурту Black Sabbath посів перше місце в британських чартах вперше з 1970 року, що стало найбільшим розривом у повторенні такого успіху в історії рок-музики.