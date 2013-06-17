Новий альбом під назвою "13" гурту Black Sabbath посів перше місце в британських чартах вперше з 1970 року, що стало найбільшим розривом у повторенні такого успіху в історії рок-музики.
Black Sabbath підкорює чарти через 43 роки
- 17 червня 2013
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