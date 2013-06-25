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У Японії дебютував поп-гурт роботів

  • 25 червня 2013

У понеділок в Японії відбувся перший концерт музичного гурту роботів Z-machines.

Троє музикантів - Мек, Ашура та Космо - забезпечили музичний супровід, а от співали дівчата з відомого японського поп-дуету "Амоямо".