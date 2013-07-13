Малюнок Бетмена продадуть з аукціону, у швейцарському місті Монтре стартує музичний фестиваль за участю зірок світового масштабу, виставка скульптур британського митця Йінки Шонібаре та сучасний погляд на моду 80-х– все це серед найцікавіших арт-новин тижня, що минає.
Постарілий Бетмен та мода 80-х - арт-бюлетень
- 13 липня 2013
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