Американський безпілотник сів на авіаносець

США провели черговий етап випробувань безпілотних літальних апаратів морського базування.
Дрон "Salty Dog502" приземлився на палубу авіаносця USS George H W Bush.
Під час попередніх випробувань дрон злетів з палуби, але приземлився на наземному аеродромі.
Відеоматеріал на цю тему - США хочуть морські безпілотники.
Військові експерти кажуть, що ВМФ США хочуть створити на авіаносцях цілі ескадрильї роботів-дронів. Ці безпілотники зможуть здійснювати бойові вильоти неподалік берегів будь-якої країни світу, яка має вихід до моря.
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