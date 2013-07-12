Американський безпілотник сів на авіаносець

США провели черговий етап випробувань безпілотних літальних апаратів морського базування.

Дрон "Salty Dog502" приземлився на палубу авіаносця USS George H W Bush.

Під час попередніх випробувань дрон злетів з палуби, але приземлився на наземному аеродромі.

Відеоматеріал на цю тему - США хочуть морські безпілотники.

Військові експерти кажуть, що ВМФ США хочуть створити на авіаносцях цілі ескадрильї роботів-дронів. Ці безпілотники зможуть здійснювати бойові вильоти неподалік берегів будь-якої країни світу, яка має вихід до моря.

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