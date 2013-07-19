Японські красуні обирають равликову косметологію

В одному з салонів краси у японському Токіо пропонують нову косметологічну процедуру - равликову терапію.

Японські косметологи вважають, що слиз, який виділяють равлики, надзвичайно корисний для шкіри. П'ятихвилинна процедура, під час якої на обличчя клієнта накладають живих равликів, коштує близько 100 доларів.

Такий метод догляду за шкірою навряд чи є мрією кожної красуні, та в Японії - це останній тренд моди.

Японці - не перші, кому спало на думку використовувати равликів для краси обличчя. Вважається, що про цілющі властивості равликового слизу знали ще давні греки. Вони використовували равликів для лікування запалення шкіри та покращення кольору обличчя.

Проте клінічно цілющі та корисні властивості равликів ще не підтверджені, а отже використовувати равликову терапію в домашніх умовах не рекомендується.