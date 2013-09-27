Лисиця обкрадає швейцарських гольфістів

У швейцарському містечку Верб'є лисиця краде м'ячі - прямо під час гри в гольф.
Вона вкрала вже більше 100 м'ячів. Навіщо вона це робить і де ховає свою здобич - поки що з'ясувати не вдалося.
Репортаж Майка Емблі.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У швейцарському містечку Верб'є лисиця краде м'ячі - прямо під час гри в гольф.
Вона вкрала вже більше 100 м'ячів. Навіщо вона це робить і де ховає свою здобич - поки що з'ясувати не вдалося.
Репортаж Майка Емблі.