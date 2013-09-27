Лисиця обкрадає швейцарських гольфістів

У швейцарському містечку Верб'є лисиця краде м'ячі - прямо під час гри в гольф.

Вона вкрала вже більше 100 м'ячів. Навіщо вона це робить і де ховає свою здобич - поки що з'ясувати не вдалося.

Репортаж Майка Емблі.