Протести під Київрадою переросли в сутички

У ході сутичок під стінами Київради міліція застосувала сльозогінний газ і димові шашки по тому, як учасники протесту демонтували кілька секцій металевої огорожі і хотіли взяти її штурмом.

Натовп висмикнув кількох правоохоронців із оточення і намагався їх побити. Цьому намагалися перешкоджати депутати парламенту від опозиції. На тротуарі біля Київради видно сліди крові.

У прес-службі Головного управління МВС у Києві повідомили, що правопорушників покарають. У міліції заперечують використання її співробітниками спецзасобів.

У ході протистояння біля стін Київради мітингувальники намагалися перекрити рух Хрещатиком, однак після того, як на місце подій прибули додаткові автобуси з міліціонерами, правоохоронці відтіснили протестувальників на тротуар.

На деякий час бійки припинилися і лідер фракції "Батьківщина" у парламенті Арсеній Яценюк провів перед протестувальниками мітинг. Але згодом сутички знову спалахнули біля автозаку, у якому затримали журналістку та активістку Тетяну Чорновіл.

До бійки приєдналися сотні мітингувальників, міліція і депутати від опозиції. Згодом пані Чорновіл відпустили.

Відео кореспондента ВВС Україна Святослава Хоменка.