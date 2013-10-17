Родичі Зейналова: щоб усе було законно

Інтерв'ю Азербайджанської служби Бі-бі-сі з родичами Орхана Зейналова, якого російська поліція затримала після антиіммігрантських виступів у Москві.

Російське державне телебачення з усіма подробицями показало, як люди з нашивками сил особливого призначення та в масках на обличчях затримують підозрюваного у вбивстві етнічного росіянина. Відео на цю тему:

Затримання підозрюваного з Бірюльово.

Минулого тижня невідомий вбив Єгора Щербакова, який, як пишуть російські видання, став на захист своєї дівчини.

Вбивство викликало протести мешканців району Москви Бірюльово.

Посольство Азербайджану у Росії назвало реакцію російської преси на кримінальний інцидент "істерією" та підготувало дипломатичну ноту.