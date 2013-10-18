Лісові пожежі в Австралії: "найгірші за 10 років"

Потужні лісові пожежі вирують в австралійському штаті Новий Південний Вельс.

Щонайменше 30 будинків знищив вогонь на околицях Сіднея. Існують побоювання, що їхня кількість може зрости.

Пожежі посилюють сильні вітри та нетипово спекотна погода.