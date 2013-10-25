У світі колекцій - надсилайте Ваші фото

Марки? Монети? Листи незнайомих Вам людей? Пляшки і кухлі? Люди колекціонують різні предмети.

Приміром, рейхсканцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк збирав градусники, британський прем'єр Вінстон Черчілль - солдатиків з олова, а кардинал Рішельє колекціонував трубки для куріння.

Втім, аби бути колекціонером, необов'язково обіймати високі посади. Що колекціонуєте Ви?

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