Чому китайські зоологи вдають з себе панд?

Працівники одного з китайських заповідників готуються найближчим часом випустити на волю тутешнього ведмедя-панду.

Малюкові вже більше двох років, і йому час починати доросле життя у природному середовищі.

Доглядачі ведмедика ретельно готували його до цього важливого моменту. А оскільки тваринка від самого народження боялася людей, тутешні співробітники під час кожного тренування вдягалися у костюми панд, удаючи таким чином старших товаришів малечі.

За словами самих доглядачів, таке маскування допомагає встановити кращий контакт з пандою та полегшує для неї засвоєння необхідних навичок.