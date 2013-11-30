Євромайдан, сутички, беркут, розгін демонстрантів
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Зачистка Євромайдану: розповіді постраждалих

  • 30 листопада 2013

У ніч проти суботи на Майдані Незалежності "Беркут" силою розігнав учасників Євромайдану.

Кореспондент ВВС Україна поспілкувався з тими, хто постраждав від дій силовиків.

У МВС розгін протестувальників пояснюють провокаціями з їхнього боку.