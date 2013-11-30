Зачистка Євромайдану: розповіді постраждалих

У ніч проти суботи на Майдані Незалежності "Беркут" силою розігнав учасників Євромайдану.
Кореспондент ВВС Україна поспілкувався з тими, хто постраждав від дій силовиків.
У МВС розгін протестувальників пояснюють провокаціями з їхнього боку.
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У ніч проти суботи на Майдані Незалежності "Беркут" силою розігнав учасників Євромайдану.
Кореспондент ВВС Україна поспілкувався з тими, хто постраждав від дій силовиків.
У МВС розгін протестувальників пояснюють провокаціями з їхнього боку.