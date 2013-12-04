Чому коали мають такий низький голос?

Вчені з'ясували, як коалам вдається видавати несподівано низькі за тональністю звуки.
Таким ревінням коали приваблюють особин протилежної статі.
Виявилося, що у коал є додаткова пара голосових зв'язок, розташована за гортанню.
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Вчені з'ясували, як коалам вдається видавати несподівано низькі за тональністю звуки.
Таким ревінням коали приваблюють особин протилежної статі.
Виявилося, що у коал є додаткова пара голосових зв'язок, розташована за гортанню.