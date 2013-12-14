Принц Гаррі прибув на Південний Полюс

Принц Гаррі разом із іншими учасниками експедиції в рамках доброчинної кампанії Walking With The Wounded ("Поруч із пораненими") прибув на Південний Полюс.

Подорож до центру Південної півкулі Землі тривала цілих три місяці. За цей час учасники місії на санчатах подолали понад 300 кілометрів засніженої пустелі та не раз опинялися в епіцентрі снігового шторму.

У благодійній експедиції разом із принцом Гаррі взяли участь двадцять колишніх армійців з Великої Британії, США та країн Британської Співдружності Націй, які свого часу були поранені у військових конфліктах.

Протягом кількох місяців принц ретельно готувався до подорожі, зокрема разом із товаришами ночував у морозильній камері, аби звикнути до несприятливих умов Антарктики.