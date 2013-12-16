Нельсону Манделі вже поставили пам'ятник

Дев'ятиметровая статуя першого чорношкірого президента ПАР Нельсона Мандели відкрита в столиці країни Преторії на наступний день після його похорону.

Пам'ятник Манделі споруджений біля Будинку Союзу - так називається будівля уряду Південної Африки.

Серед гостей, які взяли участь у церемонії відкриття, були члени Африканського національного конгресу , ветерани боротьби проти апартеїду , кілька африканських президентів і принц Уельський .

Пам'ятник відкрив президент Джейкоб Зума. Церемонія пройшла у святковий День примирення , що знаменує закінчення расового конфлікту в Південній Африці.

Державний траур і вшанування Мандели , який помер у віці 95 років , тривали в ПАР 10 днів .

У неділю Нельсон Мандела був похований в своєму рідному селі Куну в Східно-Капській провінції.

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