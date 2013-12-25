Наука і технології: найяскравіші кадри 2013 року
Людські ДНК, яким 400 000 років, космічний апарат, що назавжди покинув Сонячну систему, вирощена в лабораторії котлета та роздрукований на 3D-принтері пістолет - наукові підсумки року.
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Ударна хвиля від астероїда, який в лютому пронісся у небі над Росією, була така потужна, що двічі обігнула землю, кажуть науковці. Понад 1000 людей зазнали поранень, коли 17-метрова брила вагою 10 000 тонн згоріла над Челябінськом.
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Великий уламок метеорита упав в озеро поблизу Чебаркуля, міста в Челябінській області.
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Уламок, який, за словами місцевих чиновників та науковців, підняли з дна озера, згодом виставили в місцевому музеї Челябінська.
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Європейська космічна обсерваторія Планк створила карту, яка відображає "найстаріше світло" на небосхилі. Отримана картинка підтверджує теорію Великого вибуху про походження Всесвіту, однак деякі несподівані нюанси ще чекають на пояснення науковців.
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Країни, де поширений вилов акул, не змогли відхилити знакову домовленість про захист довкілля, досягнуту в березні на конференції природозахисників у Бангкоку.
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Японія та Китай намагалися заблокувати нові правила на торгівлю трьома видами акул, які перебувають у критичній небезпеці: довгокрилою, атлантичною оселедцевою та акулою-молотом. Однак делегати з'їзду мінімальною більшістю голосів відмовилися поновлювати дебати і затвердили обмеження.
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Будівельники, які споруджують нові залізничні колії в Лондоні, виявили під час розкопок людські останки часів пандемії чуми, відомих як Чорна смерть (XIV ст.). Раніше було відомо, що поховання розташоване за межами лондонського Сіті, однак точне його місце залишалося загадкою.
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Дослідження, яке опублікував журнал Science, показало, що японські вчені навчилися за допомогою МРТ-сканів "зчитувати" образи, які люди бачать у снах.
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Команда дослідників спостерігала за добровольцями, які спочатку спали у сканерах, а потім заповнювали анкети. Пізніше вчені навчилися з 60-відсотковою точністю передбачати тип візуальних образів, які піддослідні бачили у своїх сновидіннях.
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У травні BBC News опублікувала історію про перші успішні постріли з вогнепальної зброї, роздрукованої на 3D-принтері. Зброю перевірили на практиці в Техасі. Пізніше уряд США зажадав, щоб з інтернету видалили інструкції для створення такого пістолета.
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Дослідники з IBM створили найменший у світі мультфільм, рухаючи на мідній поверхні окремі атоми. Образи в цьому фільмі були створені за допомогою кількох десятків молекул окису вуглецю, яких переміщали за допомогою крихітного наконечника - так званого тунельного мікроскопа (STM).
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НАСА опублікувала нові видовищні фотографії планети Сатурн, які в липні зробив космічний апарат Кассіні.
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Астрономи вперше в історії визначили точний колір планети, яка обертається довкола іншої зірки. Світ, який отримав назву HD189733b, має глибокий блакитний колір - ймовірно, внаслідок силікатних дощів у атмосфері, які розсіюють блакитне світло. Ученим вдалося відокремити світло планети від променів її зірки за допомогою інструмента STIS з телескопу "Хаббл".
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У серпні в голландській лабораторії створили перший у світі штучний шматок м'яса, який потім з'їли на прес-конференції у Лондоні. Науковці виростили з коров'ячих клітин м'язові волокна, з яких потім зліпили щось схоже на котлету.
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Професор Пітер Гіґз (ліворуч) отримав на церемонії в Стокгольмі Нобелівську премію з фізики. Почесний професор Единбурського університету розділив цю нагороду з Франсуа Енґлертом за роботу над теорією про бозон Гіґза, названий на його честь.
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У березні науковці надали підтвердження того, що космічний апарат НАСА "Вояджер-1" покинув геліосферу. Багато вчених вважають, що "Вояджер-1", запущений в 1977 році для дослідження нашої планети, став першим створеним людиною апаратом, який потрапив у міжзоряний простір.
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Незадовго до кінця року Китай успішно посадив на Місяць апарат під назвою "Нефритовий кролик", який став першим місяцеходом за минулі 40 років. Ця місія стала черговим і, вочевидь, далеко не останнім нагадуванням про стрімкий розвиток науки і технологій у цій країні.
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Дослідники з Інституту еволюційної антропології ім. Макса Планка в Лейпцигу, Німеччина, добули зразки ДНК зі стегнової кістки людини, яка пролежала в землі 400 000 років. Кістку знайшли в знаменитому археологічному місці в Іспанії, відомому як "Яма з кістками", де виявили останки 28 стародавніх людей.