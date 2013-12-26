таксист з Лас Вегаса
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У Лас-Вегасі таксист знайшов 300 тисяч доларів

  • 26 грудня 2013

У Лас-Вегасі пасажир таксі забув на сидінні машини 300 тисяч доларів, але чесний водій не привласнив гроші, а віддав їх поліції.

За виявлену порядність власники транспортної компанії преміювали чоловіка тисячею доларів.