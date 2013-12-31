слони на дистанції
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У Непалі визначали найпрудкішого слона

  • 31 грудня 2013

Традиційна гонка на слонах відбулася у Непалі. За подією спостерігали тисячі поціновувачів цього виду спорту.

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