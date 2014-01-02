У Києві Бандеру вшанували смолоскипною ходою

Першого січня тисячі прибічників партії "Свобода" відзначали 105 річницю з дня народження Степана Бандери, влаштувавши у центрі Києва смолоскипну ходу.

Учасники ходи тримали в руках смолоскипи, державні прапори, прапори ОУН-УПА, партійні прапори і вигукували гасла: "Банду – геть!, Зека – геть!" та "Україна понад усе!"

Очолювали колону лідери ВО "Свобода".

Менш масові заходи з нагоди річниці дня народження Степана Бандери провели також і в західних областях України.

Постать Бандери викликає багато суперечок як в Україні, так і за кордоном. У західних регіонах країни його вважають поборником за незалежність держави, тоді як на сході йому закидають співпрацю з нацистами.

Відео кореспондента ВВС Девіда Стерна, текст готувала Анастасія Грібанова.